بالصور.. عمليات إستطلاع وتفتيش بحثا عن المطلوبين في البصرة

2022/01/03 | 23:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة - واعأكد قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي، أن القوات الأمنية قامت بعمليات تفتيش واسعة شملت مناطق شمال البصرة ومناطق الاهوار تحديدا .وقال اللواء الماجدي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "القوات الأمنية قامت بنصب السيطرات المفاجئة ضمن مركز المدينة والدوريات الليلية ضمن مناطق الاهوار "، مبينا ان "الغاية من القيام بعمليات تفتيش ليلية تأتي للوقوف على جاهزية قطعاتنا الأمنية المرابطة في تلك المناطق وتمرير الفرصة على الخارجين عن القانون والمطلوبين للقضاء من إستغلال الظروف المناخية لتمرير أعمالهم الإجرامية ".واضاف قائد العمليات، أن "القوات الأمنية تقوم بممارسات أمنية ليلية ونهارية واسعة ضمن مناطق مختلفة تم من خلالها تكثيف الجهد الاستخباري وبمشاركة جميع الوحدات العاملة بامرة القيادة وذلك لفرض هيبة الدولة والقانون".

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