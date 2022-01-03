2022/01/03 | 23:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف محافظ ديالى، مثنى التميمي، عن تفاصيل جديدة حول جريمة قتل مدير عام دائرة جوازات الأعظمية، المغدور العقيد ياسر الجوراني على يد عصابات داعش الارهابية قبل أيام في المحافظة التي أختطف فيها.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن تفاصيل جديدة حول قتل الجوراني..



منفذ النحر كان “ضابطًا امنياً” المركز الخبري الوطني.

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