2022/01/03 | 23:58 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش يفتش أهوار البصرة ليلاً ويقيم سيطرات "مفاجئة" وسط المدينة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/03 | 23:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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