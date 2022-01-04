الدفاع المدني يعالج حريقين منفصلين غربي بغداد

2022/01/04 | 00:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلن الدفاع المدني، اليوم الاثنين، اخماد حريقين منفصلين غربي بغداد.وبحسب البيان فان الاول “اندلع في فرن داخل بناية مكونة من أربعة طوابق في منطقة دور السود بسبب تماس كهربائي داخلي “.واندلع الحادث الثاني بغرفة متخذة مخزن لمعدات عمال النظافة تابعة لأمانة المنصور في منطقة حي العدل بسبب حرق النفايات.

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