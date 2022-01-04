2022/01/04 | 00:10 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السياسي المستقل نصير صفاء: الاطار التنسيقي يمتلك مكاتب اقتصادية نخرت الدولة العراقية | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: K9UYp4cwKDQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السياسي المستقل نصير صفاء: الاطار التنسيقي يمتلك مكاتب اقتصادية نخرت الدولة العراقية | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السياسي المستقل نصير صفاء: الاطار التنسيقي يمتلك مكاتب اقتصادية نخرت الدولة العراقية | #كلام_معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).