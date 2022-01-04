الاتحاد الوطني الكردستاني يعلن تمسكه بمنصب رئيس الجمهورية

2022/01/04 | 00:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ضرورة تشكيل حكومة اتحادية على اساس الدستور والتوافق والشراكة الحقيقة لجميع المكونات.

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وذكر بيان صدر عن الاتحاد الوطني، تابعه "ناس" (3 كانون الثاني 2022): إن "المكتب السياسي للاتحاد الوطني، عقد، الاثنين، برئاسة بافل جلال طالباني في مبنى المكتب السياسي للاتحاد الوطني مدينة كركوك وهو أول اجتماع للمكتب في العام الجديد".

وبحث الاجتماع وفق البيان، "الاوضاع السياسية في إقليم كردستان والعراق، وموقف الاتحاد الوطني فيما يتعلق باستحاقات الكورد في بغداد وتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة على ضوء نتائج الانتخابات وبدء حوارات مكثفة بين القوى السياسية المختلفة".

وأكد المكتب السياسي "موقف الاتحاد الوطني الثابت بضرورة تشكيل حكومة اتحادية على اساس الدستور والتوافق والشراكة الحقيقية لجميع المكونات وان تكون الاولوية لحكومة خدمات في مستوى تطلعات ومطالب الشعب العراقي"، مشددا على أن "العملية السياسية في العراق وبهكذا حكومة فقط تكون قادرة على أداء المهام الوطنية المتمثلة في مكافحة الارهاب والطائفية وتقويم الوضعين الامني والسياسي وخاصة في مناطق الفراغ الأمني بين اقليم كوردستان والعراق والذي يتطلب تعاونا فعالا بين قوات البيشمركة والجيش".

وتابع، "كما دافع الاجتماع عن ضرورة وحدة وتفعيل الموقف الكوردستاني حيال التطورات في العراق، من اجل ان يقوم المشروع الكوردستاني بتنفيذ واجباته في خدمة العملية السياسية واستحقاقات الحكومة الجديدة، ومن اجل ذلك ستقوم اللجنة المشتركة للاتحاد الوطني والديمقراطي بوضع وحسم برنامج مشترك في بغداد".

بدوره، قال القيادي في المكتب السياسي للاتحاد، ستران عبدالله: إن "منصب رئيس جمهورية العراق هو نصيب الاتحاد وسيكون للاتحاد".

وقال عبدالله في تصريح للإعلام الرسمي لحزبه بشأن مضمون اجتماع المكتب السياسي: إنه "تم مناقشة الوضع في إقليم كردستان والمناطق الكردية خارج الإقليم، وتم التأكيد على خدمة هذه المناطق في الاجتماع".

وأضاف "خلال الاجتماع تم التأكيد على وحدة الكورد وخصوصا الاتحاد الوطني الكردستاني و الحزب الديمقراطي الكردستاني خلال مساعي تشكيل حكومة عراقية جديدة".

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