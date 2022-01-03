"جريمة جبلة" بالعراق.. تفاصيل جديدة والكاظمي يعلن القبض على المتسببين بـ "المجزرة والتضليل"

2022/01/04 | 00:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته، مصطفى الكاظمي، عن القبض على 14 من "المشتركين في جريمة جبلة" سواء بـ"نقل معلومات كيدية، أو بالتنفيذ".

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