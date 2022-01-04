لجنة الاستئناف تلزم العنكوشي بدفع أكثر من 40 مليون دينار .. تفاصيل

2022/01/04 | 00:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

ألزمت لجنة الاستنئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي بدفع 27 مليون دينار للمدرب حازم صالح و 15 مليون لسمير كاظم.

وقال إعلام الاتحاد في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "لجنةُ الاستئناف في الاتحادِ العراقي لكرةِ القدم عقدت اجتماعا لها في مقر الاتحاد، لمناقشةِ الاستئناف المُقدم من قبل نادي الديوانية على قرار لجنةِ شؤون اللاعبين القاضي بإلزام رئيس نادي الديوانية إضافةً إلى وظيفته بتأدية مبلغ مقداره (27000000) سبعة وعشرون مليون دينار عراقي للمدرب (حازم صالح عباس) كقيمةٍ كاملةٍ بموجبِ العقد المُبرم بين الطرفين للموسم 2020-2021 الصادر بتاريخ 12/8/2021 بالعدد 10/1894، وقد اطلعت اللجنة على طلبِ الاستئنافِ المُقدم من قبل نادي الديوانية بالعدد 321 في 12/10/2021".

وأضاف "وقد لاحظت اللجنة أن الطلب لا يحتوي على طلباتٍ قانونيةٍ، حيث جاءَ فارغاً من الدفوعاتِ والحجج رغم تبليغنا لرئيس نادي الديوانية شخصياً بضرورةِ تقديم دفوعهم بموجبِ لائحةِ تُقدم إلينا، إلا انه لم تصلنا أي لائحةٍ مُلحقة رغم مرور أكثر من أسبوعين، عليه قررت اللجنةُ المصادقة على قرار لجنةِ شؤون اللاعبين، ورد طلب الاستئنافِ المُقدم إليها، وإلزام المستأنف رئيس نادي الديوانية إضافةً لوظيفته بتأدية مبلغ (27000000) سبعة وعشرين مليون دينار عراقي للمستأنفِ عليه (حازم صالح عباس)".

وأوضح "كما ناقشت اللجنة الطلبَ المقدم من قبل نادي الديوانية على قرار لجنةِ شؤون اللاعبين القاضي بإلزام نادي الديوانية بتأدية مبلغٍ مقداره (15000000) خمسة عشر مليون دينار عراقي للمدرب (سمير كاظم حسن) كقيمةٍ عن بقية مدة العقد لمدةِ (5 أشهر) للعقد المبرم بين الطرفين للموسم 2020-2021 الموقع بين الطرفين بتاريخ 6/1/2021".

وبين "وقد اطلعت اللجنةُ على طلبِ الاستئناف المُقدم من قبل نادي الديوانية بالعدد 321 في 12/10/2021، ولاحظت أن الطلب لا يحتوي على طلباتٍ قانونيةٍ، حيث جاءَ فارغًا من الدفوع والحججِ برغم تبليغنا إلى رئيس نادي الديوانية شخصياً بضرورةِ تقديم دفوعهم بموجبِ لائحة تُقدم إلينا، إلا انه لم تصلنا أي لائحة ملحقة رغم مرور أكثر من أسبوعين، وبعد الاتصالِ بالمستأنف عليه السيد (سمير كاظم) أكدَ وقوعَ الصلح والتراضي مع إدارة نادي الديوانية، على أن يكون المبلغ الكلي (15000000) خمسة عشر مليون دينار عراقي".

وتابع "وعليه قررت اللجنة المصادقةَ على قرار لجنةِ شؤون اللاعبين، ورد طلب الاستئناف المُقدم إليها، وإلزام المستأنف رئيس نادي الديوانية بالإضافة لوظيفه بتأدية مبلغ (15000000) خمسة عشر مليون دينار عراقي للمستأنف عليه (سمير كاظم حسن)".

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