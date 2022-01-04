تأمل البحر جيدا.. - حسن أحراث

2022/01/04 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_أحراث كثيرون تأملوا البحر.



كثيرون اقتربوا من البحر.



وهناك من غاص في أعماق البحر، علما وأدبا..



في تأمل البحر راحة للذات وعلاج للنفس واكتشاف للتفاصيل الضائعة و"منافع" أخرى..



لكن مع الضغط اليومي والكبرياء اليومي، قليلا ما نتأمل..



وقليلا ما نُبدع..



وقليلا ما نبوح.



فما زال "شيطان" الخوف يسكننا، وكذلك "ملائكة" الرتابة والسكون.لا ريب، لكل قراءته للبحر، بمن في ذلك من لا يقرأ ولا يكتب.



إن البحر لوحة ......





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