2022/01/04 | 00:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعانتشلت فرق الإنقاذ الإسبانية قبالة ساحل ألميريا 3 جثث وأنقذت 16 مهاجرا من أصول مغاربية بعد غرق قاربين متهالكين الاثنين، فيما البحث مستمر عن 10 مفقودين.وذكر موقع "هسبريس" المغربي أن سفينة إنقاذ تنبهت الليلة الماضية لصرخات مهاجرين في البحر على بعد 15 ميلا جنوب شرق رأس غاتا الإسبانية، كانوا يستقلون قاربا غرق في المياه، وقامت بعد ذلك بتحديد موقع قارب آخر أوشك على الغرق.وبحسب الناجين فقد كان 17 شخصا يستقلون أحد القاربين و12 يستقلون الآخر، أي ما مجموعه 29 مهاجرا.وأشار الموقع المغربي إلى أن مروحية أنقذت 3 رجال، فيما ساعد زورق دورية 13 آخرين، 12 رجلا وامرأة واحدة، بينما انتشلت سفينة أخرى جثث الغرقى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتشال 3 جثث وإنقاذ 166 مهاجرا بعد غرق قاربين قبالة إسبانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتشال 3 جثث وإنقاذ 166 مهاجرا بعد غرق قاربين قبالة إسبانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).