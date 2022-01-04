2022/01/04 | 00:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوح زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، الاثنين، بتغيير قواعد مجلس الشيوخ إذا استمر الجمهوريون في عرقلة مشروع قانون حول حقوق التصويت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديموقراطيون يلوحون بتغيير قواعد مجلس الشيوخ لإقرار مشروع قانون) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديموقراطيون يلوحون بتغيير قواعد مجلس الشيوخ لإقرار مشروع قانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).