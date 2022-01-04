استنفار أمني في مطار بغداد بعد هجومين فاشلين للمليشيات على مستشاري التحالف

2022/01/04 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬الزمان‭ ‬ يخضع‭ ‬مطار‭ ‬بغداد‭ ‬ومحيطه‭ ‬حيث‭ ‬تقع‭ ‬مقار‭ ‬وحدات‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬الى‭ ‬انذار‭ ‬امني‭ ‬وسط‭ ‬توقعات‭ ‬بمعاودة‭ ‬الموالين‭ ‬لإيران‭ ‬قصف‭ ‬أماكن‭ ‬وجود‭ ‬المستشارين‭ ‬الامريكان‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬تعرّض‭ ‬مجمّع‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬بغداد‭ ‬يضمّ‭ ‬قوات‭ ‬استشارية‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬الاثنين‭ ‬لهجوم‭ ‬بطائرتين‭ ‬مسيرتين‭ ‬مفخختين‭ ‬تمّ‭ ‬إحباطه‭ ‬يرجح‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬فعل‭ […]

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