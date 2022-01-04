الأسئلةُ الخمسة ليست كلَّ شيء

2022/01/04 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام هناك‭ ‬أسئلة‭ ‬كثيرة‭ ‬تتصل‭ ‬بعمليات‭ ‬القصف‭ ‬عبر‭ ‬الصواريخ‭ ‬والطائرات‭ ‬المسيّرة‭ ‬ضد‭ ‬قواعد‭ ‬عراقية‭ ‬فيها‭ ‬مستشارون‭ ‬أمريكان‭ ‬يعملون‭ ‬بحسب‭ ‬اتفاقية‭ ‬خاصة‭ ‬بين‭ ‬حكومتي‭ ‬العراق‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭.‬ ‭ ‬السؤال‭ ‬الأول،‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬الموقف‭ ‬الجديد‭ ‬للحكومة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬القصف‭ ‬والجهات‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬خلفها‭ ‬والشخصيات‭ ‬التي‭ ‬تحرّض‭ ‬عليها‭ ‬علناً،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تمَّ‭ ‬الانسحاب‭ […]

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