2022/01/04 | 01:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تحقيق مع ضباط بشأن مجزرة بابل الحلة – بغداد – كركوك- الزمان اتفق الحزبان الكرديان الاتحاد الوطني الكردستاني، والديمقراطي الكوردستاني على برنامج مشترك للتفاوض مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وذلك قبل يوم من اجتماع مقرر عقده لاستكمال المشاورات.
فيما زار وفد من التيار الصدري أربيل والتقى مع ممثل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحزبان الكرديان يتفقان على ضمان حصتهما في الحكومة العراقية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فيما زار وفد من التيار الصدري أربيل والتقى مع ممثل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحزبان الكرديان يتفقان على ضمان حصتهما في الحكومة العراقية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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