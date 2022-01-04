الحزبان‭ ‬الكرديان‭ ‬يتفقان‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬حصتهما‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭  ‬

2022/01/04 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحقيق‭ ‬مع‭ ‬ضباط‭ ‬بشأن‭ ‬مجزرة‭ ‬بابل‭ ‬ الحلة‭ – ‬بغداد‭ – ‬كركوك‭- ‬الزمان‭ ‬ اتفق‭ ‬الحزبان‭ ‬الكرديان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني،‭ ‬والديمقراطي‭ ‬الكوردستاني‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬مشترك‭ ‬للتفاوض‭ ‬مع‭ ‬الكتل‭ ‬السياسية‭ ‬بشأن‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬الجديدة،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬اجتماع‭ ‬مقرر‭ ‬عقده‭ ‬لاستكمال‭ ‬المشاورات‭.‬ ‭ ‬فيما‭ ‬زار‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬أربيل‭ ‬والتقى‭ ‬مع‭ ‬ممثل‭ […]

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