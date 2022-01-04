وزير داخلية تونس: شبهة إرهاب في ملف توقيف نائب رئيس النهضة 

2022/01/04 | 01:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، الاثنين، أن هناك "شبهات إرهاب جدية" في ملف توقيف نائب رئيس حزب النهضة، نور الدين البحيري، ووضعه تحت الإقامة الجبرية مؤكدا ضمان حسن المعاملة له.

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