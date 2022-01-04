غوتيريش يدين استخدام العنف ضد الاحتجاجات السودانية

2022/01/04 | 01:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعدان الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش "استمرار العنف الذي يستهدف المتظاهرين" في السودان.ودعا غوتيريش في بيان، قوات الأمن السودانية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتقيد بالتزاماتها فيما يتعلق بالحق في حرية التجمع والتعبير.وجاء في البيان أن الأمين العام للأمم المتحدة "أحيط علما باستقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.وهو يأسف لعدم وجود تفاهم سياسي للمضي قدما على الرغم من خطورة الوضع في السودان".وحث غوتيريش جميع الشركاء في السودان على مواصلة الانخراط في حوار هادف من أجل التوصل إلى حل شامل وسلمي ودائم.

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