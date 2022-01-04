عار الكلمات العارية - سعود سالم

2022/01/04 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم يترنح العار على الرصيفبادرة معتمة الوميض متدثرة بكآبة الخريففكرة ميتةجثة مجففةعارية على حافة الزمن غبار ورماد أجيج الحديد والإسمنت لهب ينهش برودة العناصرنهم ينخر صلابة المفاصل يفجر الغضبفي العيون والمحاجرينتفض إبليسينفخ في المجامر تترنح الأبراج والأسوار يهتز العرش ويتمايل اليقينتتهاوى البوابات والمعابرتتبرعم ال ......





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