برشلونة يعلن إصابة توريس وبيدري بكورونا

2022/01/04 | 02:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن نادي برشلونة رسميًا، إصابة الثنائي فيران توريس وبيدري جونزاليس، بفيروس كورونا المستجد. وأصدر برشلونة بيانًا عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قال فيه: "جاء اختبار الثنائي فيران توريس وبيدري جونزاليس لفيروس كورونا إيجابيًا".وأضاف البيان: "الثنائي فيران توريس وبيدري جونزاليس حالتهما جيدة، وتم خضوعهما للعزل المنزلي، وإبلاغ الجهات المختصة".وعاد بيدري من الإصابة التي لحقت به في بداية الموسم منذ أيام قليلة، بينما تم تقديم فيران توريس، اليوم، ولم يخض أي مباراة مع الفريق. وتعاقد برشلونة مع فيران توريس، قادمًا من مانشستر سيتي، مقابل 55 مليون يورو + 10 ملايين كمتغيرات لمدة 5 مواسم ونصف.وضرب فيروس كورونا برشلونة بقوة على مدار الأيام الماضية، حيث أصيب أكتر من 10 لاعبين أبرزهم "فيليبي كوتينيو وسيرجينو دست وجوردي ألبا وأنسو فاتي وجافي وعثمان ديمبلي وعبد الصمد الزلزولي".

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