مصر.. إخلاء سبيل المتهم فى واقعة

2022/01/04 | 03:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النيابة العامة المصرية، الثلاثاء، أنها تحقق في التسجيلات المتداولة المنسوبة للمدعو، فكري الهواري، حيث تلقت النيابة العامة، الأحد، بلاغا من الشرطة

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