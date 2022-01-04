زيدان إقبال يغيب عن معسكر الوطني

2022/01/04 | 03:21 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح الرياضي

رفضَ نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي تفريغ لاعبنا الدولي زيدان إقبال لمعسكر المنتخب الوطني لكرة القدم الذي ستحتضنه العاصمة بغداد في السابع عشر من الشهر الحالي ويستمر لغاية الثالث والعشرين منه تحضيراً لمواجهتي إيران ولبنان ضمن التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022.

وأكد مصدر في اتحاد الكرة لـ»الصباح الرياضي» أن الاتحاد تلقى إشعاراً رسمياً من نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي رفض فيه تفريغ اللاعب للمعسكر الإعدادي، مبينا أن غياب اللاعب سيقتصر على المعسكر فقط وإن مسألة تواجده في مواجهتي إيران ولبنان مؤكدة ومضمونة.

وأشار إلى أن معسكر بغداد التدريبي سيشهد انخراط اللاعبين الذين ينشطون في الدوري المحلي، إضافة إلى المحترفين في السويد مهند جعاز وأمير العماري وأحمد ياسين والمحترف في الدنمارك فرانس بطرس والمحترف في تايلند ريبين سولاقا، موضحا أن المحترفين في الدوريات الخليجية سيتعذر عليهم الالتحاق بالمعسكر بسبب استمرار المسابقات المحلية في تلك البلدان.

تجدر الإشارة إلى أن منتخبنا الوطني تنتظره مباراتان في غاية الأهمية خارج قواعده أمام منتخبي إيران ولبنان يومي السابع والعشرين من كانون الثاني الحالي والأول من شباط المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال الدوحة.

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