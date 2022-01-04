10 منتخبات في بطولة الجمهورية بالبصرة

2022/01/04 | 03:21 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: احسان المرسومي

انطلقت في محافظة البصرة بطولة الجمهورية بكرة السلة لمنتخبات المحافظات تحت 23 عاماً ، إلى ذلك أعلن اتحاد كرة السلة جدول مباريات الدور الأول من المرحلة الثانية للدوري الممتاز.

وقال أمين سر الاتحاد خالد نجم في تصريحات إعلامية: إن بطولة الجمهورية لمنتخبات المحافظات لأعمار تحت 32 سنة تشارك فيها عشرة منتخبات للمحافظات تم توزيعها بين ثلاث مجاميع ، إذ ضمت الأولى أربعة منتخبات بينما تتوزع المنتخبات الستة بين المجموعتين الثانية والثالثة، مشيراً إلى أن منتخبين عن المجموعة الأولى ومنتخب عن كل من المجموعتين المتبقيتين ستتأهل الى المربع الذهبي ، بعدها تجري جولة النصف نهائي بطريقة التقاطع ، ثم يتأهل الفائزان الى المباراة النهائية .

وأضاف نجم ، أن بطولة الجمهورية لمنتخبات تحت32 عاماً تقام لأول مرة في العراق وهي ضمن سلسلة مسابقات أقرها الاتحاد في وقت سابق لأعمار 14 ، 16 ، 18 ، 23 بغية تنشيط اللعبة وبناء قاعدة للمنتخبات الوطنية .



وكان فريق كربلاء قد افتتح البطولة بالفوز على منتخب البصرة بفارق نقطتين

50 / 48 .

على صعيد آخر أعلن اتحاد اللعبة جدول مباريات الدور الأول من المرحلة الثانية ، ويلتقي ضمن هذه الجولة المتصدر النفط مع السماوة ، ويلعب دجلة الجامعة مع نفط الشمال ، ونفط البصرة مع غاز الشمال ويواجه التضامن فريق الحشد الشعبي ، وأخيراً يقابل زاخو الكهرباء ، وتسبق مباريات الكبار منافسات دوري الشباب المصاحب .

وكان فريق الشرطة قد تغلب في اخر أدوار المرحلة الأولى وفي مباراة مؤجلة على صاحب الأرض والضيافة فريق زاخو بنتيجة 78 / 69 نقطة ، وحصل لاعب الشرطة حسين هادي على لقب رجل المباراة .

من جهة أخرى أصدر الاتحاد جدول ترتيب الفرق بانتهاء المرحلة الأولى ، ويتربع النفط على صدارة الترتيب بـ 22 نقطة من 11 مباراة خاضهان من دون أن يمنى بأية خسارة ، وحل دجلة الجامعة في المركز الثاني بـ 19 نقطة ، وجاء ثالثاً نفط البصرة ورابعاً الحشد الشعبي وخامساً زاخو وسادساً الحلة بذات الرصيد ( 19 ) ولكن بفارق النقاط ، وجاء الشرطة سابعاً بـ 18 نقطة فالكهرباء ثامناً بـ 16 ثم التضامن تاسعاً بـ 15 ، وغاز الشمال عاشراً بـ 15 أيضاً ، ثم نفط الشمال بالمركز الـ 11بـ12 نقطة ، وتذيل الترتيب فريق السماوة بـ 12نقطة .

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