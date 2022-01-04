مقتل ضابطين إسرائيليين تحطمت مروحيتهما أثناء مهمة تدريب

2022/01/04 | 03:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، أن اثنين من ضباطه قتلا وأصيب ثالث بجروح متوسطة الخطورة ليل الاثنين، إثر تحطم مروحيتهم في البحر المتوسط أثناء رحلة تدريبية، مشيرا إلى أنه فتح تحقيقا في الحادث.

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