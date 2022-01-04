علماء يحذورن من الخطر.. نهر جليدي يهدد العالم

2022/01/04 | 05:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحمل نهر ثويتس الجليدي الهائل في غرب القارة القطبية مليارات الأطنان من المياه، التي تهدد بالاتجاه نحو المحيط.

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