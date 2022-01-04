2022/01/04 | 06:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحباط إعتداء طائرتين على قاعدة تضم إستشاريين وخبير لـ (الزمان):توقّع تصاعد الهجمات وإستهداف مصالح التحالف الدولي بغداد – قصي منذر توقع خبير امني ، تصاعد الهجمات على القواعد التي تضم استشاريين في التحالف الدولي داخل العراق ،نتيجة اشكال البعض على مخرجات الحوار الستراتيجي بين بغداد وواشنطن ، وتناقض المعلومات التي تدلي بها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط إعتداء طائرتين على قاعدة تضم إستشاريين وخبير لـ (الزمان):توقّع تصاعد الهجمات وإستهداف مصالح التحالف الدولي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط إعتداء طائرتين على قاعدة تضم إستشاريين وخبير لـ (الزمان):توقّع تصاعد الهجمات وإستهداف مصالح التحالف الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).