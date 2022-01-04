2022/01/04 | 06:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء يصدق إعترافات متّهمين بمجزرة جبلة بينهم ضباط دوافع الجريمة خلاف عائلي ضلّلت فيه الحقائق الحلة – الزمان صدقت محكمة تحقيق الحلة ، اعترافات ثلاثة عشر متهما عن جريمة قتل عائلة كاملة في منطقة الرشايد في محافظة بابل.وقال بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقته (الزمان) امس ان (قاضي التحقيق المختص ،صدق اقوال ثلاثة عشر […]

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