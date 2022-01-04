2022/01/04 | 06:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد الصدر يلتقي في أربيل زيباري لبحث تشكيل الحكومة اربيل – فريد حسن بحث وفد من التيار الصدري ، مع القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري ملف تشكيل الحكومة.وقال بيان مقتضب تلقته (الزمان) امس ان (وفداً من التيار وصل إلى أربيل ، والتقى زيباري ،لمناقشة ملف تشكيل الحكومة).واضاف ان (الوفد ترأسه […]

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