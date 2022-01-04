2022/01/04 | 06:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يدعي ناشروه أنه رد من رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم على اللاعب عبد الصمد الزلزولي بعد أن رفض أخيرا تلبية دعوة المنتخب المغربي للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا، ولكن هذا التصريح يعود لعام 2017.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصريح مفبرك لرئيس الاتحاد المغربي بشأن الزلزولي يثير الجدل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصريح مفبرك لرئيس الاتحاد المغربي بشأن الزلزولي يثير الجدل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).