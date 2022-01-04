"أَبِي رِغَال العَصْرِ".. تداول تغريدة من سفير السعودية بلبنان عقب خطاب نصرالله

2022/01/04 | 07:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعية تغريدة من سفير المملكة العربية السعودية في لبنان، وليد بخاري، نشرها عقب خطاب حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله اللبناني.

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