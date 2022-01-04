2022/01/04 | 07:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنجاز تمثال لأحمد راضي بعد تكفّل البزاز بكل مصاريفه بغداد – علي كاظم تم الانتهاء من نصب تمثال الكابتن الراحل احمد راضي امام ملعب الشعب ولم يبقى سوى الاحتفال الرسمي لافتتاحه وهذا امر متروك لقناة (الشرقية) هي من تحدد اليوم والوقت ، اذ تكفل رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز مشكورا بكل مصاريفه ، […]

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