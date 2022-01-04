2022/01/04 | 07:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدلي يتوشّح بأزياء تراثية تجسّد مكوّنات محافظات العراق الأغنية الكردية تشدو في بغداد: للسلام نغني بغداد – ياسين ياس اقامت دار الثقافة والنشر الكردية مؤخرا، مهرجان الاغنية الكردية تحت عنوان( الاغنية الكردية تشدو في بغداد..للسلام نغني).افتتحه مدير عام دار الثقافة والنشر الكردية آوات حسن أمين بكلمة قال فيها (بعد ان كانت مناسبة افتتاح […]

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