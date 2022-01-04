2022/01/04 | 07:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عام جديد – سامر الياس سعيد ودعنا بالامس عام 2021 لنستقبل العام 2022 والذي فيه نودع امالنا وامنياتنا بان يكون عاما لمحو كل الاخفاقات الرياضية التي منيت بها فرقنا ومنتخباتنا خلال العام الراحل ويكون العام الجديد محطة مهمة للانطلاق من خلاله الى تحقيق الانجازات والنتائج الجيدة التي تعيد للكرة العراقية بصمتها الاهم في سفر الكرة […]

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