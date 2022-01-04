2022/01/04 | 07:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتبت المغردة شروق على تويتر تغريدة تشير فيها إلى حقيقة اجتماعية واضحة مفادها أن الرجال الذين يهمهم كثيراً أن يكونوا رجالاً "لا يبذلون أي مجهود يؤهلهم لهذا المسمى،" فيم هؤلاء الذين "ما همهم المسمى ومعانيه عند العامة" هم فعلاً "أوادم" على حد تعبيرها.تحضر هذه "الحقيقة"، مع التحفظ على المعنى المطلق لكلمة حقيقة" في كل جانب من جوانب حياتنا الاجتماعية التي يحاول خلالها الرجال، خصوصاً الشرق أوسطيون، إثبات رجولتهم وفرض سلطتهم.شيء ما مسكين، متواضع، في محاولات بعض الرجال المستمرة إبراز "رجولتهم" وتعزيز م

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