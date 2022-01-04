وسط تساؤلات وتكهنات عنه.. من هو

2022/01/04 | 07:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إسقاط اسم "أبو رغال" على حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، عقب خطاب هاجم فيه المملكة العربية السعودية وحكامها.

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