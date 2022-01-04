كيف سيكون شكل التكنولوجيا في 2022؟

2022/01/04 | 07:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم العراقيل التي تسبب بها فيروس كورونا للصناعات حول العالم، إلا أن الباحثين في التكنولوجيا قدموا وعودا بتطويرات قد تغير كثيرا شكل الحياة، في عام 2022.

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