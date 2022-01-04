مسلح يحتجز رهائن في ولاية إنديانا الأميركية

2022/01/04 | 08:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت الشرطة الاميركية اليوم الثلاثاء، أن مسلحا احتجز عددا من الرهائن شمال شرق البلاد.

واوضحت الشرطة أن "المسلح قام باحتجاز الرهان في الفندق ومركز المؤتمرات التابعين لجامعة إنديانا في مدينة بلومنغتون بشمال شرق الولايات المتحدة".

المصدر: روسيا اليوم

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