2022/01/04 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماجد_الحيدر الحكاية العاشرةحكاية الشيخ سليمان "أبو رجل الجرس"يحكى أن رجلاً مغامراً اسمه سليمان كان يعيش بين ظهراني عشائر زيباري.



ولأنه اتخذ السلب والنهب مهنة فقد ألقي القبض عليه وزج في السجن.



وعندما خرج من محبسه فكر ملياً وقال لنفسه:- حسناً سأفعل اذا سافرت الى بغداد ولازمت قبر الغوث (1).



سأمكث هناك زمناً وأعلن توبتي وأرد اعتباري، ولن يشك بي أحد بعدها إذا ما عاودت السرقة!لبس سليمان ثياب الد ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكايات من الفولكلور الكردي-حكاية الشيخ سليمان أبو رجل الجرس - ماجد الحيدر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكايات من الفولكلور الكردي-حكاية الشيخ سليمان أبو رجل الجرس - ماجد الحيدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).