طوى حمدوك عباءته.. فلنواجه خفافيش الظلام - بثينة تروس

2022/01/04 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بثينة_تروس الجدير بالإشارة ان استقالة الدكتور عبد الله حمدوك لم تكن صادمة، بل كانت الفجيعة حين تم اعتقال كل حكومته الانتقالية ثم عاد رئيسا للوزراء مشرعناً للبرهان انقلابه، وبعدها فشل في حقن الدم السوداني الغالي! وقبلها حين عجز عن الحد من تدخلات المجلس العسكري في سلطاته التنفيذية التي تخولها له الوثيقة الدستورية، وظن انه في مأمن من كيدهم! ولذلك نحسب ان الاستقالة أكرم له وتليق به تماماً.كما اننا لا نعيب أس ......





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