 الهند تسجل أكبر حصيلة إصابات بكورونا منذ سبتمبر

2022/01/04 | 08:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 37379 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أكبر زيادة يومية منذ أوائل سبتمبر ‭ ‬وسط تزايد حالات الإصابة بالسلالة أوميكرون المتحورة من كورونا.

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