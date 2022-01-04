تنبأت بأحداث سيمر بها محمد رمضان العام 2022 والفنان المصري يعلق

2022/01/04 | 08:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاد الفنان المصري، محمد رضمان، نشر مقطع فيديو تنبأت به اللبنانية ليلى عبداللطيف بمستقبل الفنان خلال العام 2022 وما سيشمله من أحداث مهمة بالنسبة له.

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