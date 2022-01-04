مصرف الرافدين يعلن استئناف أعماله في بغداد والمحافظات

2022/01/04 | 08:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، استئناف أعماله في بغداد والمحافظات.

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