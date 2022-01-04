إخلاء 5 قرى جنوب ايران بسبب الفيضانات

2022/01/04 | 08:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أدت الفيضانات في جنوب إيران إلى إخلاء 5 قرى في قضاء ميناب بمحافظة هرمزكان.

زقال مدير عام إدارة شؤون الأزمات بمحافظة هرمزكان جنوب مهرداد سلحشور إن 5 قرى في قضاء ميناب بمحافظة هرمزكان قد تم اخلائها جراء الامطار والسيول التي اجتاحت المحافظة.

واضاف مهرداد سلحشور أنه "تم ايواء سكان القرى المذكورة في الملاجئ كما أخليت بعض أحياء بلدة بارسيان ايضا"، مشيرا الى أن "الفيضانات اجتاحت الطرق والمنازل في بندر عباس وميناب وقشم وبعض أحياء بارسيان وسنغي في رودان".

ولفت الى ان "35 قرية في المحافظة ماتزال تعاني من نقص المياه ، كما أن بعض أحياء مدينة سيريك تواجه هذه المشكلة وينبغي الانتظار حتى تنحسر المياه".

المصدر: وكالة انباء فارس

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