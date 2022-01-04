رسالة إلى ملاك الأحلام والأماني الكبار - عباس علي العلي

2022/01/04 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي لن يولد الإنسان مرتينولن يعرف العشق مرتينكما لا يمكنه الرحيل مرتينكوني أنت العشق الذي لا يموتإلا ليولد من جديدفقد ولدت على يديك ملكا سئمت الحرب وقرع الطبولوكل العناوين الموشحة بلون الدم أما أرحل منك إليك أو أموت مع الماضين .ما زلت أنتظر رسائلك قرب النافذةالشمس الآن قريبة من حد الأرضمحمرة الوجهأضنها كانت حائرةأو تخجل أن تخبرنيأ ......





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