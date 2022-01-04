2022/01/04 | 08:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد السفير السعودي في لبنان، وليد بخاري، على تصريحات زعيم "حزب الله"، حسن نصر الله، الأخيرة والتي اتهم فيها المملكة بالإرهاب، واصفا إياها بأنها "أكاذيب لا يمكن إخفاؤها في الظلام".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رد سعودي على كلام نصر الله حول "تصدير الإرهاب".. وميقاتي يتبرأ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رد سعودي على كلام نصر الله حول "تصدير الإرهاب".. وميقاتي يتبرأ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).