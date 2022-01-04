ماضون نحو المعارضة.. كتلة سياسية: لن نشارك في تشكيل الحكومة

2022/01/04 | 09:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلنت الكتلة الشعبية المستقلة النيابية، اليوم الاثنين، مضيها نحو المعارضة في مجلس النواب، مؤكدة رفضها جميع عروض الأحزاب للمشاركة في الحكومة المقبلة.

وقال المتحدث باسم الكتلة سجاد سالم في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الكتلة تلقت العديد من العروض من قبل الكتل السياسية للمشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة".

وأضاف ان "جميع عروض الكتل خلت برامجها الحكومية من أي خدمات للمواطن او اصلاح الوضع الراهن"، مشيرا الى ان "الكتلة الشعبية المستقلة لن تشارك في تشكيل الحكومة المقبلة وستختار المعارضة في البرلمان ".

وتابع، سالم، أن "الكتلة الشعبية سيكون لها دور قوي في البرلمان وستركز على القوانين التي تمس حياة المواطنين، كما ستعمل على تمرير قانون الضمان الاجتماعي وقانون تنظيم العشوائيات بأسرع ما يمكن".

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