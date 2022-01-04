مصرف الرافدين يستئناف أعماله في بغداد والمحافظات

2022/01/04 | 09:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، استئناف أعماله في بغداد والمحافظات.وكان مصرف الرافدين أعلن، في وقت سابق، إيقاف عمليات السحب والإيداع من حسابات التوفير اعتباراً من يوم 23 كانون الأول وحتى يوم 3 كانون الثاني.وأوضح، أن عمليات الإيقاف تأتي من أجل تسديد الحسابات السنوية واحتساب الفوائد الخاصة بحسابات التوفير فضلا عن تنظيم الموازنات.

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