بالصور.. ضباب شديد يغطي شوارع العاصمة بغداد

2022/01/04 | 09:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد غطى ضباب كثيف، اليوم الثلاثاء، العاصمة بغداد وضواحيها، مما اثر على مديات الرؤية للاشخاص والمركبات.

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ضباب شديد يغطي شوارع العاصمة بغداد أولاً على النور نيوز.

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