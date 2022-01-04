النزاهة: تعلن استقدام محافظ بابل الحالي والسابق بسبب تعينات مخالفة للقانون

2022/01/04 | 09:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، استقدام محافظ بابل على خلفية تعيين 2460 أجيراً يومياً في مديرية زراعة المحافظة بصورة غير قانونية، مشير الى ان أمر الاستقدام شمل مُحافظ بابل السابق أيضاً.

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