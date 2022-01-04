النزاهة تستقدم محافظ بابل على خلفية تعيينات 'مخالفة' باجور يومية

2022/01/04 | 09:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، امر استقدام لمحافظ بابل، على خلفية التحقيق في قضية تعيين اجراء يوميين بصورة مخالفة للتعليمات.

وقالت الهيئة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (4 كانون الثاني 2022)، ان "دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل القضية التي تحقق فيها، أفادت بإصدار محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة بابل أمر استقدام للمحافظ، استنادا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات"، موضحة أن "الأمر جاء على خلفية التحقيق في قضية تعيين (2460) أجيرا يوميا في مديرية زراعة المحافظة".

وتابعت الدائرة، أن "أمر الاستقدام شمل محافظ بابل السابق أيضا"، مبينة أن "أمر الاستقدام الصادر بحق المشكو منه جاء على خلفية التحقيق في قضية إصدار أوامر تعيين الأجراء اليوميين، خلافا لتعليمات تنفيذ الموازنة العامة لعام 2019".

وختم البيان، "وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف تشرين الثاني الماضي عن صدور أمر قبض وتحر بحق محافظ بابل السابق، موضحة أنه جاء على خلفية توقيع أمر إداري تضمن أسماء وهمية لأجراء يوميين".

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