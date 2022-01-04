أمر قضائي باستقدام محافظ بابل

2022/01/04 | 09:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشفت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن صدور أمر استقدام لمحافظ بابل، على خلفية التحقيق في قضية تعيين مئات الأجراء اليوميين بصورة مخالفة للتعليمات.

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وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، عبر بيان تلقى "ناس" نسخة منه (4 كانون الثاني 2022)، "بإصدار محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة بابل أمر استقدامٍ للمحافظ؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات"، موضحةً أن "الأمر جاء على خلفيَّة التحقيق في قضيَّة تعيين (٢٤٦٠) أجيراً يومياً في مديريَّة زراعة المحافظة".

وأوضحت أن "أمر الاستقدام شمل مُحافظ بابل السابق أيضاً"، مُنبّهةً أنَّ "أمر الاستقدام الصادر بحقِّ المشكو منهما جاء، على خلفيَّة التحقيق في قضيَّـة إصدار أوامر تعيين الأجراء اليوميّين، خلافاً لتعليمات تنفيذ المُوازنة العامَّة لعام ٢٠١٩".

وأعلنت الهيئة مُنتصف تشرين الثاني الماضي عن صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ مُحافظ بابل السابق، على خلفيَّة توقيع أمرٍ إداريٍّ تضمَّن أسماءً وهميَّـةً لأجراء يوميِّين.

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