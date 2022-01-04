2022/01/04 | 09:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، قبل اجتماع من المتوقع أن يلتزم فيه كبار المنتجين بخطط زيادة الإمدادات في فبراير/ شباط ، حيث لم تتسبب حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في إغلاق أكبر مستهلك للوقود.وزادت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا إلى 79.38 دولارًا للبرميل الساعة 04:45 بتوقيت جرينتش، وارتفعت أيضا العقود الآجلة …

ظهرت المقالة ارتفاع أسعار النفط الى 79.38 دولارًا للبرميل أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أسعار النفط الى 79.38 دولارًا للبرميل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع أسعار النفط الى 79.38 دولارًا للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).